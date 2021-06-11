Губернатор Наталья Комарова возглавила политический блок "Команда Югры"

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Наталья Комарова возглавила политический блок "Команда Югры"

"Единая Россия" в ХМАО официально дала старт избирательной кампании. Победители праймериз объединились в политический блок "Команда Югры" и заявили о готовности участвовать в голосовании, как единая сила. Лидером блока выступила губернатор Наталья Комарова, которая также с высокой долей вероятности примет участие в выборах. Эксперты позитивно оценили идеологическую подготовку единороссов в регионе и сделали предположение, что нынешняя кампания существенно отразится на дальнейшем социально-экономическом развитии округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

6 июня Наталья Комарова встретилась с общественными лидерами, победителями предварительного голосования "Единой России", гражданскими активистами со всего округа. Встреча, которая прошла в онлайн-формате, собрала 300 участников.

"Голосование состоялось и выявило лидеров доверия. Мы получаем дополнительную ответственность за эффективность работы органов власти всех уровней", - сказала губернатор Наталья Комарова, уточнив, что "Команда Югры" – те, кому жители доверяют представлять свои интересы и добиваться их претворения в жизнь.

Ядром кампании единороссов станет проект "Карта развития Югры". Это программа, которая объединяет проведение открытых встреч, форумов с целью сбора предложений по развитию региона, повышению качества жизни от жителей, а также это открытый интернет-ресурс. Технологическая платформа, куда может зайти каждый житель региона, оставить своё сообщение о проблеме и в онлайн-режиме отслеживать, как власти ее решают.

""Карта развития Югры" – проактивная платформа. Она объединяет многие созданные и работающие у нас ресурсы. Мы будем рассчитывать на то, что лидеры общественного мнения, избиратели, граждане одинаково заинтересованы в этом ресурсе, и найдут для себя здесь важное и необходимое для того, чтобы добиться задуманного результата", - сказала Комарова.

Принципиально важным глава региона считает необходимость синхронизировать "Карту развития Югры" с достижением национальных целей, работой по обновлению Стратегии социально-экономического развития региона. Именно с ориентацией на "Карту развития" единороссы пойдут на встречи со своим электоратом. При сборе наказов будут использоваться позитивные показатели, которых уже достиг регион. А именно – лидерство по уровню жизни, высокий потенциал привлечения инвестиций. И то, и другое подтверждают федеральные рейтинги, в которых ХМАО занимает первые строчки. Также об этом на минувшем ПМЭФ-2021 заявил президент Владимир Путин.

"Владимир Путин сказал, что округ – в числе лидеров по инвестиционному развитию, качеству жизни жителей. Призываю всех объединиться, в рамках избирательной кампании поставить на те наказы, которые нам будут даны", - считает один из победителей праймериз, депутат Госдумы Павел Завальный.

Акцент в работе, в первую очередь, будет сделан на решении проблем, наиболее близких простому гражданину. Поэтому ответственная роль налагается на кандидатов в депутаты именно муниципалитетов. Во время онлайн-встречи член молодёжного и общественного советов Пыть-Яха, победитель предварительного голосования партии "Единая Россия" Александр Калашник отметил, что одна из самых частых тем, которую поднимают жители, - состояние муниципальных дорог, улиц.

"Хотел бы поднять вопрос, который озвучивают многие избиратели. В рамках нашей деятельности, составления интерактивной "Карты развития Югры", нам необходимо внести проблему текущего состояния и строительства новых дорог на платформу и направить все усилия Команды Югры на ее решение", - сказал он.

Наталья Комарова, отвечая на вопрос, сообщила, что речь идёт о приоритетном направлении – развитии дорог в округе, и принять решения по этому вопросу надо уже в этом году.

"Любая дорога нуждается в каждодневном уходе, есть запрос и потребность в создании новых. Я исхожу из того, что в муниципалитетах есть карта дорог, которые нуждаются в ремонте, и карта дорог, которые нужно создавать, исходя из оценки горожан. Мы оцениваем размер нашей работы, оцифровываем бюджетные инвестиции и закладываем по приоритетам распределение обязательств на бюджет 2022 г., плановый период 2023-24 гг.", - сказала губернатор.

С коллегами также согласен экс-мэр Сургута Вадим Шувалов.

"Как вы знаете, мы с командой сейчас работаем над проектами по улучшению городской среды, они уже сейчас делают общественные пространства в наших городах комфортными. Ещё будучи на посту главы города Сургута, работу над преобразованием городской среды считал наиболее важной. Именно она формирует облик города, уровень жизни и настроение жителей. Сейчас, находясь в должности заместителя губернатора, являясь куратором проектов, направленных на улучшение и качество жизни югорчан, могу с имеющимся у меня опытом сказать, что планы стоят масштабные", - говорит Шувалов.

Тем не менее, в программе партии есть не только точечные, но и масштабные инициативы. В частности, как заявила представитель общественного совета Федеральной налоговой службы Российской Федерации, член экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, ряд вопросов, актуальных для Югры, возможно решить только на федеральном уровне.

"Проблемы фенольных домов, создание свободной экономической зоны в Нягани и наукограда в Ханты-Мансийске – вопросы, которые надо решать на федеральном уровне. Если последние два проекта будут реализованы, позволят нарастить собственный налоговый потенциал Югры, ведь сейчас регион зависит от нефти. В ходе предстоящей кампании буду встречаться с предпринимателями, чтобы понять, какие меры надо принять на федеральном уровне. Есть желание работать на благо Югры и жителей, тем более, что трудиться предстоит в составе такой профессиональной команды", - сказала Ануфриева.

Федеральные проекты затрагивают интересы и коренных малочисленных народов Севера, представители которых также вошли в "Команду Югры".

"Наша большая "Команда Югры" – тот важный элемент, который позволяет коренным народам принимать участие и побеждать в предварительном голосовании. Есть правительственный проект "IT-стойбище", с помощью которого представители коренных народов смогли проголосовать. Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении приняла поправку в закон "О языках", которую вы инициировали. Проблема с алфавитом хантыйского языка, по сути, разрешилась. Это – иллюстрация командной работы", - сказал депутат окружной думы, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александр Новьюхов.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что включение победителей голосования в единый политический блок – верное решение с точки зрения идеологии.

"С точки зрения построения команды, командного духа будущих депутатов включение их в "Команду" – неплохое решение. Оно – редкий шаг среди руководителей регионов. Наталья Комарова отличается от других губернаторов тем, что пытается объединить победителей предварительного голосования по-другому, нежели партийный, признаку", - сказал Безделов.

Как отмечают источники Накануне.RU в правительстве ХМАО, Наталья Комарова также может принять участие в выборах, возглавив партийный список в окружную думу. Таким образом, губернатор поделится с единомышленниками своим персональным высоким рейтингом, поможет политическому блоку набрать больше голосов.

Для самой Комаровой грядущая избирательная кампания может стать хорошей возможностью сделать срез общественного мнения и определить, разделяют ли югорчане те векторы развития региона, которым следуют власти. Не исключено, что именно "Карта развития" в будущем ляжет в основу пересмотра официальной Стратегии развития автономного округа.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Наталья Комарова, Команда Югры, Александр Новьюхов, Вадим Шувалов, праймериз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2021 16:00 Мск "Победили лидеры общественного мнения". Как в Югре прошло предварительное голосование "ЕР"
Ранее 31.05.2021 15:35 Мск "Важная часть построения парламентаризма и шанс для коренных народов". Чем закончились в Югре праймериз "ЕР"
Ранее 28.05.2021 14:20 Мск "Кандидаты сделают нашу жизнь лучше". Избиратели Югры массово идут на предварительное голосование "Единой России"
Ранее 17.05.2021 10:35 Мск "Важно сохранить преемственность". В Югре подвели итоги подачи заявок на предварительное голосование "Единой России"
Ранее 30.04.2021 15:40 Мск "Нужны новые лица". Дума Югры прирастёт общественниками


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети