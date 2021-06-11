Губернатор Наталья Комарова возглавила политический блок "Команда Югры"

"Единая Россия" в ХМАО официально дала старт избирательной кампании. Победители праймериз объединились в политический блок "Команда Югры" и заявили о готовности участвовать в голосовании, как единая сила. Лидером блока выступила губернатор Наталья Комарова, которая также с высокой долей вероятности примет участие в выборах. Эксперты позитивно оценили идеологическую подготовку единороссов в регионе и сделали предположение, что нынешняя кампания существенно отразится на дальнейшем социально-экономическом развитии округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

6 июня Наталья Комарова встретилась с общественными лидерами, победителями предварительного голосования "Единой России", гражданскими активистами со всего округа. Встреча, которая прошла в онлайн-формате, собрала 300 участников.

"Голосование состоялось и выявило лидеров доверия. Мы получаем дополнительную ответственность за эффективность работы органов власти всех уровней", - сказала губернатор Наталья Комарова, уточнив, что "Команда Югры" – те, кому жители доверяют представлять свои интересы и добиваться их претворения в жизнь.

Ядром кампании единороссов станет проект "Карта развития Югры". Это программа, которая объединяет проведение открытых встреч, форумов с целью сбора предложений по развитию региона, повышению качества жизни от жителей, а также это открытый интернет-ресурс. Технологическая платформа, куда может зайти каждый житель региона, оставить своё сообщение о проблеме и в онлайн-режиме отслеживать, как власти ее решают.

""Карта развития Югры" – проактивная платформа. Она объединяет многие созданные и работающие у нас ресурсы. Мы будем рассчитывать на то, что лидеры общественного мнения, избиратели, граждане одинаково заинтересованы в этом ресурсе, и найдут для себя здесь важное и необходимое для того, чтобы добиться задуманного результата", - сказала Комарова.

Принципиально важным глава региона считает необходимость синхронизировать "Карту развития Югры" с достижением национальных целей, работой по обновлению Стратегии социально-экономического развития региона. Именно с ориентацией на "Карту развития" единороссы пойдут на встречи со своим электоратом. При сборе наказов будут использоваться позитивные показатели, которых уже достиг регион. А именно – лидерство по уровню жизни, высокий потенциал привлечения инвестиций. И то, и другое подтверждают федеральные рейтинги, в которых ХМАО занимает первые строчки. Также об этом на минувшем ПМЭФ-2021 заявил президент Владимир Путин.

"Владимир Путин сказал, что округ – в числе лидеров по инвестиционному развитию, качеству жизни жителей. Призываю всех объединиться, в рамках избирательной кампании поставить на те наказы, которые нам будут даны", - считает один из победителей праймериз, депутат Госдумы Павел Завальный.

Акцент в работе, в первую очередь, будет сделан на решении проблем, наиболее близких простому гражданину. Поэтому ответственная роль налагается на кандидатов в депутаты именно муниципалитетов. Во время онлайн-встречи член молодёжного и общественного советов Пыть-Яха, победитель предварительного голосования партии "Единая Россия" Александр Калашник отметил, что одна из самых частых тем, которую поднимают жители, - состояние муниципальных дорог, улиц.

"Хотел бы поднять вопрос, который озвучивают многие избиратели. В рамках нашей деятельности, составления интерактивной "Карты развития Югры", нам необходимо внести проблему текущего состояния и строительства новых дорог на платформу и направить все усилия Команды Югры на ее решение", - сказал он.

Наталья Комарова, отвечая на вопрос, сообщила, что речь идёт о приоритетном направлении – развитии дорог в округе, и принять решения по этому вопросу надо уже в этом году.

"Любая дорога нуждается в каждодневном уходе, есть запрос и потребность в создании новых. Я исхожу из того, что в муниципалитетах есть карта дорог, которые нуждаются в ремонте, и карта дорог, которые нужно создавать, исходя из оценки горожан. Мы оцениваем размер нашей работы, оцифровываем бюджетные инвестиции и закладываем по приоритетам распределение обязательств на бюджет 2022 г., плановый период 2023-24 гг.", - сказала губернатор.

С коллегами также согласен экс-мэр Сургута Вадим Шувалов.

"Как вы знаете, мы с командой сейчас работаем над проектами по улучшению городской среды, они уже сейчас делают общественные пространства в наших городах комфортными. Ещё будучи на посту главы города Сургута, работу над преобразованием городской среды считал наиболее важной. Именно она формирует облик города, уровень жизни и настроение жителей. Сейчас, находясь в должности заместителя губернатора, являясь куратором проектов, направленных на улучшение и качество жизни югорчан, могу с имеющимся у меня опытом сказать, что планы стоят масштабные", - говорит Шувалов.

Тем не менее, в программе партии есть не только точечные, но и масштабные инициативы. В частности, как заявила представитель общественного совета Федеральной налоговой службы Российской Федерации, член экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, ряд вопросов, актуальных для Югры, возможно решить только на федеральном уровне.

"Проблемы фенольных домов, создание свободной экономической зоны в Нягани и наукограда в Ханты-Мансийске – вопросы, которые надо решать на федеральном уровне. Если последние два проекта будут реализованы, позволят нарастить собственный налоговый потенциал Югры, ведь сейчас регион зависит от нефти. В ходе предстоящей кампании буду встречаться с предпринимателями, чтобы понять, какие меры надо принять на федеральном уровне. Есть желание работать на благо Югры и жителей, тем более, что трудиться предстоит в составе такой профессиональной команды", - сказала Ануфриева.

Федеральные проекты затрагивают интересы и коренных малочисленных народов Севера, представители которых также вошли в "Команду Югры".

"Наша большая "Команда Югры" – тот важный элемент, который позволяет коренным народам принимать участие и побеждать в предварительном голосовании. Есть правительственный проект "IT-стойбище", с помощью которого представители коренных народов смогли проголосовать. Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении приняла поправку в закон "О языках", которую вы инициировали. Проблема с алфавитом хантыйского языка, по сути, разрешилась. Это – иллюстрация командной работы", - сказал депутат окружной думы, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александр Новьюхов.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что включение победителей голосования в единый политический блок – верное решение с точки зрения идеологии.

"С точки зрения построения команды, командного духа будущих депутатов включение их в "Команду" – неплохое решение. Оно – редкий шаг среди руководителей регионов. Наталья Комарова отличается от других губернаторов тем, что пытается объединить победителей предварительного голосования по-другому, нежели партийный, признаку", - сказал Безделов.

Как отмечают источники Накануне.RU в правительстве ХМАО, Наталья Комарова также может принять участие в выборах, возглавив партийный список в окружную думу. Таким образом, губернатор поделится с единомышленниками своим персональным высоким рейтингом, поможет политическому блоку набрать больше голосов.

Для самой Комаровой грядущая избирательная кампания может стать хорошей возможностью сделать срез общественного мнения и определить, разделяют ли югорчане те векторы развития региона, которым следуют власти. Не исключено, что именно "Карта развития" в будущем ляжет в основу пересмотра официальной Стратегии развития автономного округа.