11 Июня 2021
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Общество За рубежом
яхта турция (2011) | Фото: Накануне.RU

Российские инспекторы посетят Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения

Российская делегация посетит Анталью, где проведет переговоры о возобновлении авиасообщения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Интерфакс".

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что полетные программы между Россией и Турцией начнут восстанавливаться в июле.

Напомним, ранее РФ до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с Турцией и Танзанией. Решение было принято из-за сложной эпидобстановки с коронавирусом в этих странах.

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Теги: турция, россия, авиасообщение



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