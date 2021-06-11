Стало понятно, как вывернулся Зеленский, исключив русских из числа коренных народов

Украинский президент Владимир Зеленский специально предложил в законе о коренных народах такую формулировку, которая отказывает русским в праве быть коренным народом на Украине.

Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект, который президент РФ Владимир Путин сравнил с идеями нацистской Германии о разделении народов на первосортные и остальные.

В законопроекте Зеленского коренным народом считается только такой народ, который "не имеет государственного образования за пределами Украины". И он не имеет тех прав, что "коренные народы". Зеленский насчитал их три: крымские татары, караимы и крымчаки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорился до того, что термин "коренные народы" взят из практики ООН. Хотя Декларация ООН о правах коренных народов не включает определение понятия "коренные народы". А основополагающим критерием является собственное осознание себя как коренного народа, говорится в разъяснении ООН. То есть законопроект Зеленского прямо противоречит номам ООН. И направлен на вытеснение русского языка под предлогом его якобы чуждости и вытеснения самих русских из республики.

Основным языком общения на Украине является русский. По данным прошлогоднего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском.