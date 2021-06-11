11 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Тюменской области мужчина пригрозил воспитателю, что зарежет ее, если она не отдаст ему ребенка

В поселке Винзили полицейские задержали мужчину, который угрожал убить воспитателя детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

По информации правоохранителей, воспитатель не отдала ребенка отцу, который явился в детский сад пьяным. Она предложила мужчине дождаться руководства для решения этой проблемы. Однако тот начал угрожать воспитателю ножом.

Женщина вызвала стражей порядка. Они задержали нарушителя. Им оказался сорокалетний мужчина, ранее не судимый. В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по статье "угроза убийством". Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

На ситуацию отреагировал и следственный комитет. Ведомство инициировало вопрос об изъятии и передаче из органов полиции уголовного дела.

"Указанное решение принято следственным управлением с учетом того, что исходя из обстоятельств данного инцидента, в действиях нетрезвого мужчины, который достал нож и угрожал воспитателю одного из детских садов поселка Винзили из-за ее отказа отдать ему его ребенка, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ "угроза убийством". После передачи уголовного дела в производство следователя Следственного комитета СКР по Тюменской области в обязательном порядке будет решаться вопрос о выполнении всех необходимых следственных и процессуальных действий, в том числе с участием лица, угрожавшего ножом воспитателю", - говорится в сообщении.

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Теги: воспитатель, угроза, нож, уголовное дело



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