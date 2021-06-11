В мэрии решили не сносить частный сектор на Уралмаше

Жители Уралмаша, проживающие в частных домах в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи могут выдохнуть с облегчением. На комиссии по землепользованию и застройке в администрации Екатеринбурга приняли решение не сносить дома и не менять категорию участка с Ж2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на Ж-5 — зону многоэтажной жилой застройки. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

Теперь вопросом о том, отдавать ли частный сектор под многоэтажную застройку, занимаются исключительно владельцы территории. До того, как они сами не решатся поменять место жительства, малоэтажные дома останутся на своем месте.

Напомним, что после того, как уралмашевцы обратились в администрацию Екатеринбурга с просьбой не трогать частный сектор, было принято решение учесть пожелания екатеринбуржцев и передать предложение в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Екатеринбурга для дальнейшего рассмотрения.

До этого жители частного сектора много раз протестовали против застройки. В связи с обсуждением проекта генплана они требовали учитывать каждое мнение и возражение, ввести мораторий на застройку частного сектора любыми объектами, кроме ИЖС и БЖС. Власти уже заявили, что разработают новый проект генплана.