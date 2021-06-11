"Безумие с ключевой ставкой продолжается": Дерипаска снова клеймит ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска после повышения ЦБ ключевой ставки до 5,5% написал в своем Telegram-канале: "Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике".

Carry trade - стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок.

"И только здесь, на Сахалине, отчетливо понимаешь, как далеки управляющие ЦБ от забот бескрайней земли нашей русской…", - философствует дальше Дерипаска под фото острова.