11 Июня 2021
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Экономика В России
Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Безумие с ключевой ставкой продолжается": Дерипаска снова клеймит ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска после повышения ЦБ ключевой ставки до 5,5% написал в своем Telegram-канале: "Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике".

Carry trade - стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок.

"И только здесь, на Сахалине, отчетливо понимаешь, как далеки управляющие ЦБ от забот бескрайней земли нашей русской…", - философствует дальше Дерипаска под фото острова.

 

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Теги: олег дерипаска, ключевая ставка, центральный банк



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