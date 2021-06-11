Почему Россотрудничество не интересуют сограждане в беде

Положение России в мире тяжелое, недругов у нее много. Это банальность, но мы редко задумываемся о том, к каким конкретно последствиям это приводит. Наши сограждане за рубежом часто оказываются в непростой ситуации. Кто-то попадает в руки боевиков в третьем мире, другие сталкиваются с шовинизмом и предвзятым отношением местных правоохранителей, которых местная пресса уже научила искать под каждым кустом русского шпиона. Третьи совершают глупости, которые относятся к области безобидных проступков и небольшой тяжести правонарушений в России, но могут считаться тяжкими преступлениями в других странах. В настоящий момент по тем или иным причинам за рубежом в неволе находятся многие сотни наших сограждан.

Понятно, что в этих условиях внешнеполитические ведомства России вынуждены работать изо всех сил. И МИД, и разведка, и военные должны прилагать массу усилий, чтобы не оставлять своих людей в руках иных держав. Существует популярный стереотип об американцах, которые присылают авианосец за каждым из своих сограждан, кто попадет в тяжелую ситуацию за рубежом. В действительности у нас не меньше оснований для таких мыслей об отечественных консульских службах. Скажем, в 2019 году случилась беда с журналисткой Юлией Юзик. Девушку арестовал Корпус стражей Исламской революции Ирана, и Юзик вменяли шпионаж в пользу Израиля. Пока журналисты рассказывали о том, как «Москва оставила журналистку на произвол судьбы» и «Русские своих бросают», сотрудники МИД как разъяренные быки стучали во все двери, и в течение буквально нескольких дней вытащили журналистку из иранской тюрьмы. Зачастую Министерство иностранных дел – структура, казалось бы, предельно официальная, обставляющая формальностями каждый чих – вывозит россиян как раз неформально, используя собственные каналы и возможности влияния.

Однако есть российское ведомство, которое совершенно никак не проявляет себя в подобных историях. Хотя обязанность заниматься такими вещами у него прописана чуть ли не в названии. Это Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Оно же – Россотрудничество.

Россотрудничество имеет массу представительств за рубежом. Во многих странах находится сразу по несколько «Русских домов». Теоретически эти люди должны обладать целой сетью формальных связей и неформальных контактов в местах работы – в конце концов, ведомство, отвечающее за «мягкую силу» связано куда меньшим количеством разнообразных специфических протоколов. Однако на практике каждый раз, когда происходит что-то действительно серьезное, представителей Россотрудничества оказывается не сыскать.

В Россотрудничестве служит множество бывших дипломатов, функционирует собственное правовое управление – но это все не касается наших сограждан за рубежом. Случаи, когда такое представительство приносило хоть какую-то реальную пользу людям, попавшим в неприятное и опасное положение, просто неизвестны. Если Россотрудничество имеет в активе подобные истории, оно их отчего-то скрывает.

Программист из Таганрога Станислав Лисов был задержан в 2017 году в Барселоне и экстрадирован в США. Там его приговорили к четырем годам лишения свободы за якобы совершенные хакерские операции. Представительства Россотрудничества есть и в Испании, и в США. Вопрос о том, заинтересовала ли судьба соотечественника отделения Россотрудничества в этих странах риторический. Конечно же, нет. Представительства сосредоточены на отмечании праздников, показах классики кинематографа и тому подобных мероприятиях. Безусловно, фотовыставка «Женщина России» - это хорошо и интересно. Однако к кому идти женщине России, если ее настигает недружественное внимание полиции или спецслужб? К службе, которая должна заниматься делами соотечественников за рубежом обращаться за помощью, к сожалению, бесполезно.

Год назад во главе Россотрудничества встал молодой энергичный чиновник Евгений Примаков. В интервью он сам бранил «дипломатию балалаек» и обещал перемены. Время прошло, но воз и ныне там. Наши сограждане по-прежнему сидят в тюрьмах, а их судьба Россотрудничеству по-прежнему неинтересна.