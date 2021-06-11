11 Июня 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Перинатальный центр, Сургут (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Центр охраны материнства и детства Сургута получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Центр охраны материнства и детства, расположенный в Сургуте, 8 июня получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Это одно из передовых российских медицинских учреждений в области акушерства, гинекологии, перинатологии. Проект является уникальным не только для Сургута, но и всей России, в первую очередь из-за своей масштабности и мощности. Его площадь – 78 тыс. "квадратов". Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек, 165 посещений в смену. Центр способен принимать до 10 тыс. родов в год, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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В медучреждении детям и их родителям будут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с применением современных оборудования, технологий. Перспективными направлениями станут неонатальная хирургия и эндоскопия, оперативное лечение и лазерная коагуляция, перинатальная патоморфология, реабилитация новорожденных, иммуносерология.

"В Югре создан Центр материнства и детства, который будет сопровождать мам с момента зачатия, обеспечивая её здоровье и здоровье ребенка, до достижения ребенком пятилетнего возраста. В автономном округе численность детского населения за последние пять лет выросла на 5%. Количество многодетных семей увеличилось втрое. Создание условий для рождения детей в семьях, поддержка многодетных семей – эффективный механизм", - сказала губернатор округа Наталья Комарова.

Новый перинатальный центр в Сургуте решает ряд важных мировых, федеральных, региональных задач: переход на качественный уровень сохранения и восстановления репродуктивного здоровья женщин с учётом мировых позиций современной доказательной медицины; создание безопасной, комфортной и высокотехнологичной среды, обеспечивающей условия для сохранения беременности и рождения здорового ребёнка; выхаживание недоношенных и лечение патологии новорождённых, повышение доступности кардиохирургической, нейрохирургической и высокотехнологичной хирургической помощи новорожденным, начиная с антенатального периода; снижение младенческой смертности и репродуктивных потерь.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

В учреждении будут работать около 800 специалистов, которые окажут квалифицированную медицинскую помощь с применением современных методов лечения. При помощи телемедицины у врачей появится возможность консультироваться по вопросам лечения пациентов с ведущими российскими и европейскими специалистами.

Заместитель губернатора Югры, куратор приоритетного проекта Вадим Шувалов подчеркнул важность нового перинатального центра и с точки зрения исполнения показателей национального проекта "Демография", обеспечения комплексных услуг в сфере сопровождения деторождения, передового лечения и профилактики внутриутробных заболеваний, неонатальной хирургии.

"На Севере всегда ценили человеческую жизнь. И сейчас важно инвестировать в охрану здоровья, строить такие учреждения, где высококлассные специалисты на лучшем оборудовании будут помогать появиться на свет здоровым детям, спасать жизни. Открытие Центра станет важной вехой в развитии нашего здравоохранения", - сказал он.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России в УФО, главный научный сотрудник ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Надежда Башмакова считает, что Центр охраны материнства и детства может стать одним из крупнейших и передовых медучреждений в области деторождения в России, так как в нем созданы все условия по оснащению, эргономичности, медицинскому персоналу.

"Центр не просто соответствует требованиям, предъявляемым к службе материнства и детства, это уникальный многогранный научный проект, в котором новейшее медицинское оборудование, в том числе робототехника, дадут медикам возможность диагностировать и лечить самые сложные заболевания у женщин и детей", - добавила врач.

Добавим, что центр строился с августа 2015 г. с привлечением внебюджетных инвестиций на принципах государственно-частного партнёрства. Частным партнёром в проекте выступает ООО "ВИС Инфраструктура". Нормативный срок возведения таких объектов – не менее семи лет. И как отмечают специалисты, строительство велось с темпами, опережающими нормативные сроки возведения объектов такого типа. Уже можно говорить о том, что объект будет открыт в рекордно короткие сроки.

"Ввод Центра в Сургуте откроет современную страницу развития службы охраны материнства и детства в Югре, даст новые возможности для специалистов, предоставит населению региона большой выбор специализированной и высокотехнологичной помощи для здоровья детей", - считает главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Перинатальный центр, Сургут(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Ранее возможности центра оценили представители общественности. Мероприятие прошло в апреле в рамках координационного совета при правительстве автономного округа по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.

"Мы прошлись по коридорам и новым палатам, увидели, как качественно выполнены работы. Теперь можно не уезжать из Сургута, а рожать у нас. Центр оснащен всем необходимым для малышей", - поделилась впечатлениями член общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургута Надежда Никитина.

В Сургуте центр действительно очень ждут. Как сообщила одна из жительниц города, оценить перинатальный центр она уже смогла по видеозаписи, в соцсетях главы региона.

"Очень здорово, что такой центр появился в Сургуте. Я видела видеозапись с общественной приемки, которую разместила в своей соцсети губернатор Наталья Комарова. Впечатлена тем, какие там помещения, оборудование. Центр очень ждем. У меня уже есть двое детей, сейчас с мужем думаем "пойти" за третьим. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок родился в таком современном центре. Считаю, что мощное, большое, оборудованное современной техникой здание - то, что нужно нашему городу и округу", - отметила сургутянка Мария.

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Теги: Перинатальный центр, Сургут, Лариса Белоцерковцева



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