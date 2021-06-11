Директор ФБК объявлен в розыск

Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, внесен в реестр иностранных агентов и экстремистских организаций) Иван Жданов объявлен в розыск в России.

"Разыскивается по статье УК", - следует из базы данных МВД РФ.

Напомним, на этой неделе Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, его деятельность на территории РФ запрещена, по решению суда он ликвидирован.

Жданов фигурирует в нескольких уголовных делах, том числе по делам о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

В марте сообщалось об аресте в Ростове-на-Дону отца Ивана Жданова - Юрия Жданова. Глава ФБК связал арест отца со своей деятельностью в этой организации.