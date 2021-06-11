11 Июня 2021
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"Тинькофф-банк" выйдет на ипотечный рынок осенью этого года

"Тинькофф-банк" собирается запустить ипотечное кредитование в конце лета – начале осени, передает РИА Новости со ссылкой на предправления банка Станислава Близнюка.

"Мы уже решили для себя, что однозначно пойдем в этот сегмент. Мы ее уже запустили для сотрудников, первые сотрудники недавно уже получили ипотеку от "Тинькофф". Я думаю, что для запуска на внешний рынок нам все-таки нужно еще немного времени, чтобы ее "допилить". Реальный срок - конец лета - начало осени", - сказал Близнюк.

На старте программы банк будет выдавать ипотеку осторожно, анализируя результаты и проводя тесты. На основе полученных данных будет масштабироваться бизнес, отметил глава правления банка. По этой же причине пока "Тинькофф" не будет участвовать в программах льготной ипотеки (недавно президент России объявил о продлении ряда популярных ипотечных программ).

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Теги: тинькофф-банк, ипотека, кредитование



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