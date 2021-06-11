Семьи погибших в ДТП на Урале рабочих получат по миллиону рублей

Стала известна сумма материальной помощи семьям погибших в ДТП в закрытом уральском городе Лесной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе комбината "Электрохимприбор", чьи сотрудники стали жертвами страшной аварии, предприятие окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере 1 млн рублей и поможет в организации похорон. Родственникам необходимо обратиться в ООО "Успенье" и оформить ритуальные услуги. При этом никаких дополнительных документов не требуется.

Родственникам пострадавших, находящихся на стационарном лечении, также будет оказана материальная помощь. Ее сумму на комбинате не уточнили.

Как сообщили Накануне.RU в администрации ЗАТО Лесной, сегодня в связи с тем, что транспорт находится на углубленном техническом осмотре, маршруты №4, 9, 10 и 12Т не осуществляются. Глава города Сергей Черепанов поручил направить запросы перевозчикам с целью проверки технического состояния автопарка, организации работы по техобслуживанию и содержанию автотранспорта, проведения медосмотра и допуска водителей к выходу в рейс.

Также сейчас обсуждаются варианты по изменению маршрута №4, предложенные ГИБДД. В ближайшее время непосредственно на месте, при проведении обследования маршрута, будут проработаны различные варианты организации движения.

Напомним, по уголовному делу о ДТП в Лесном, в котором погибли семь человек, уже задержаны трое подозреваемых.