Свердловского бизнесмена, взявшего кредит в ОАЭ на страусиную ферму, лишили денег и оштрафовали на сумму кредита

Бизнесмену из Каменска-Уральского Сергею Удачину вменяют штраф в размере 22,7 млн руб. или 300 тыс. долларов США. Ровно такую сумму займа свердловчанин взял в компании B.I.G Cable Converting FZC (ОАЭ) на создание страусиной фермы, сообщает "Коммерсантъ".

Над столь неординарной идеей Сергей Удачин работал давно. Помимо разведения птиц, он также собирался наладить производство полуфабрикатов для поставки по всему УрФО. Несколько лет было потрачено на поиск партнера и подходящей территории и вот, в 2017 г. ферму было решено создать в Курганской области. Однако пока шло восстановление базы, партнер по бизнесу из-за болезни принял решение выйти из игры.

Изначально Удачин пытался найти источники финансирования на родине, однако с получением гранта в Курганской области затянули, а потом и вовсе предложили подать новую заявку, что заняло бы еще несколько месяцев. На тот момент база уже долгое время приносила только убытки, поскольку на ее содержание просто не было средств. Тогда знакомые бизнесмена и подсказали обратиться в ОАЭ, где его инициативу оценили и согласовали заем под 3% на два года.

Заключение договора проходило в Дубае, однако перевести средства на счет в российском банке ни Удачину, ни его супруге не удалось, а потому было принято решение везти деньги наличными. С ними в аэропорту "Кольцово" бизнесмена и задержали, предъявив обвинения в нарушении валютного законодательства и забрав всю сумму. Все 300 тыс. долларов передали на хранение в УФСБ по Свердловской области, а на уральца составили протокол по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.

Согласно постановлению налоговой, действия бизнесмена имеют отягчающее обстоятельство, поскольку "создают существенную угрозу экономическим интересам обществу и государству". Проблема была в том, что получить заем в иностранной валюте резидентом от нерезидента, согласно закону "О валютном регулировании и валютном контроле", можно только через банковские счета. Получение средств в наличной форме является незаконным.

Защита Удачина утверждает, что налоговые органы не определили наличие вины подсудимого, поскольку не учли тот факт, что бизнесмен элементарно не имел возможности открыть банковский счет на территории ОАЭ. Находясь за границей, Удачин с супругой обращались в несколько местных банков, однако уходили ни с чем. Заимодавец также пытался произвести безналичный перевод в Альфа-банк, в котором у Сергей Удачина есть счет, однако техническая возможность такого перевода отсутствовала. Все это могло бы как минимум считаться смягчающим обстоятельством.

Ими же могли считаться и факты того, что свердловчанин еще в аэропорту представил договор займа, заключенный с B.I.G Cable Converting FZC, он открыто задекларировал наличную валюту и предоставил ее к оформлению, не пытаясь скрыть свои действия. Удачин также оказывал полное содействие в установлении обстоятельств по делу, ни разу до этого не совершал административных правонарушений, а на его иждивении находится трое детей.

Несмотря на все это, бизнесмена признали виновным, назначив ему штраф в 100% объеме от выданного ему займа. Таким образом на плечи свердловчанина ложится обязанность по выплате 45,4 млн руб., не считая процентов, поскольку арест денег не виляет на исполнение обязательств перед заимодавцем.

На данный момент защита пытается оспорить решение налоговых органов, ведущее Удачина к неминуемому банкротству. В своей жалобе юристы указывают, что средства бизнесмен брал на реализацию бизнес-проекта, который позволил бы создать дополнительные рабочие места, увеличить поступление налогов в бюджетную систему России, позволить обеспечить население диетическим и недорогим питанием и увеличить туристическую привлекательность территории. Защита также попросила снижения размера штрафа и возврата арестованных средств в случае, если суд усмотрит состав преступления.