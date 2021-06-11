"Незыгарь": Неравенство может спровоцировать социально-классовый кризис к 2024 году

Россия вошла в пятерку экономик мира по уровню социального неравенства - за прошлый год благосостояние 500 богатейших россиян увеличилось в 1,5 раза - с $456 млрд до $663 млрд. Это на 45% превышает сумму всех банковских сбережений граждан и на 14% международных резервов Центробанков.

Как сообщает главный политический telegram-канал "Незыгарь", даже при самом благоприятном восстановительном росте экономики, число бедных будет расти пропорционально числу богатых. Из-за чего уже к 2024 году социально-классовый кризис может вернуться в Россию и стать ключевым фактором нестабильности в транзитный период. В этой связи государство может вернуться к теме налогов на богатых. Кроме того, актуальным становится вопрос изъятия прибыли у госкорпораций и окологосударственных бизнесов для решения социальных проблем. Тем более, что прецедент уже есть - ранее президент России Владимир Путин попросил "форбса" Владимира Богданова, возглавляющего "Сургутнефтегаз", оказать помощь многодетным семьям, члены которых работают в его компании.

Российский экономист Василий Колташов в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил, что поддерживает введение прогрессивного налога, однако, по его словам, основная проблема такой политики состоит в большой погруженности российских богачей в оффшоры, в их умении уходить от уплаты налогов при помощи "упаковки" своих капиталов, как капиталов иностранных.

"Потому по-настоящему масштабный налог с богатых можно взять, только атаковав оффшоры. Пока что мы наблюдали такую "пристрелочную стрельбу" по оффшорам, когда оффшорный бизнес заставили платить налог 15%, если они деньги зарабатывают в России. Но капиталы все равно могут выводить за пределы России. Что касается политики нагрузки на компании с крупным государственным участием, то государство вполне может и нагружать, например, вовлекая их в инфраструктурные проекты. И здесь форма нагрузки може быть инвестиционная: когда государство не свои деньги тратит, на то, чтобы что-то сделать в плане инфраструктуры, не только транспортной, но и социальной, а крупным капиталом крупных корпораций. Но, дело в том, что кроме государства, владеющего значительным пакетом акций, есть и частные крупные акционеры, часто оффшорные. Например, у "Сбербанка" почти 40%. Им это все не понравится. Потому что для них самое главное - получение прибыли. А не развитие российской экономики, и, тем более, не решение социальных вопросов. Поэтому задача очень сложная, но, тем не менее, решаемая", - высказался эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо поощрять к инвестированию. Потому налоговая политика должна быть относительно щадящей для предприятий, которые создают новые рабочие места и безжалостной для тех, кто "высасывает" деньги из этих предприятий. Задачи развития, по мнению Колташова, должны быть выдвинуты на первый план, а налоговая политика - подчинена этим задачам.

Напомним, ранее эксперты определили регионы с самым большим неравенством в доходах населения. Это Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Заработок богатых в 8-10 раз превысил суммы, которые получают бедные. Например, в ЯНАО самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных. Это 215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи. В столице богатые ушли от бедных в 8,7 раза - 177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей, говорится в исследовании FinExpertiza. Также выяснилось, что на 9,88 тысячи рублей приходилось жить пятой части наименее обеспеченных жителей страны.