11 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В полиции Екатеринбурга опровергли избиение прохожего толпой подростков на самокатах

В полиции Екатеринбурга опровергли информацию об избиении человека толпой подростков.
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Ранее в СМИ появились сообщения, что 10 июня группа несовершеннолетних якобы напала на прохожего на улице Маршала Жукова. Утверждалось, что после этого тот был избит.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в ходе проверки выяснилось, что физическую силу в данной конфликтной ситуации никто не применял.

"Двигавшийся на трюковом самокате (без электромотора) несовершеннолетний случайно столкнулся с прохожим. Испугавшись, подросток бросил свое средство передвижения и побежал. Мужчина же поднял самокат и сказал мальчику, чтобы он вернулся. К этому времени к месту столкновения подъехали еще несколько подростков на самокатах. Никто из них насилия к прохожему не применял", - заявили в полиции.

Прибывшие по сигналу о конфликте силовики доставили участников инцидента в отдел. Все заверили, что никаких претензий друг к другу не имеют, а заявления о привлечении к ответственности подавать не будут.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге арестовали мужчину, напавшего на прохожего в районе троллейбусного депо. Он сам сдался силовикам.

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Теги: полиция, избили, опровержение, Екатеринбург



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