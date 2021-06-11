Годовая инфляция в начале июня составляет 6,15% - Центробанк

Банк России сообщил о продолжающемся росте инфляции. Так, в мае годовая инфляция увеличилась до 6% (против 5,5% в апреле), а к 7 июня она уже составляла 6,15% по году. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы регулятора по поводу повышения ключевой ставки (до 5,5%).

"Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в мае также повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении, - говорится в сообщении. - Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки".

ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся на четырехлетнем максимуме "Продолжают расти ценовые ожидания предприятий, оставаясь выше локальных максимумов 2019–2020 годов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%", - полагает регулятор. Это значит, что ЦБ серьезно пересмотрел свои прогнозы – ранее регулятор ожидал, что инфляция вернется к цели в 4% в 2021 году, теперь прогноз по возвращению к цели – второе полугодие 2022 года.