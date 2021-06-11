Застройщика в Челябинске оштрафовали за строительство дома без разрешения
В Челябинске специализированного застройщика "Южуралстройсервис" привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей за строительство дома без разрешения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Решение вынес Арбитражный суд региона.
Застройщик в отсутствие разрешения на строительство проводил строительство двухсекционного 10-ти этажного многоквартирного жилого дома.
В настоящий момент компания оформил разрешение на строительство.