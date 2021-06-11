11 Июня 2021
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Экономика Краснодарский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Кубани с начала курортного сезона открыли 92 ярмарки вдоль автодорог края

До конца лета в Краснодарском крае будет функционировать 310 ярмарок вдоль автодорог региона, передает корреспондент Накануне.RU. Такую информацию рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. Также он сообщил об особенностях концепции развития придорожного сервиса в регионе в этом году.

"В летний сезон наши курорты посетят около 8 млн туристов. Многие поедут на машинах, и для них отдых на Кубани начнется, как только пересекут границу края. То, как выглядит придорожная торговля, создает первые впечатления. Это одна из имиджевых составляющих региона. Кроме того, на ярмарках продают овощи и фрукты, выращенные на Кубани. Это важно и для фермеров, и для гостей нашего края", – сказал Вениамин Кондратьев.

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, сейчас в крае работают 92 придорожные ярмарки. Постепенно в течение летнего сезона их количество увеличат до 310.

Уже с 2020 года ярмарки оформляют в едином стиле, согласно разработанного региональным департаментом потребительской сферы региона специального бренд-бука.

В частности, ярмарки оснащают беседками для отдыха, удобными съездами и парковочными местами, терминалами безналичной оплаты.

Стоит отметить, что для многих фермеров Кубани такой формат торговли – это гарантированный способ сбыта. В среднем на одной ярмарке реализуют от 2 тонн овощей и фруктов в месяц. В разгар сезона объем продаж увеличивается в разы.

С точки зрения потребителей, такие специально оборудованные придорожные ярмарки являются гарантией качества и безопасность продуктов. Так как, прежде чем попасть на прилавки товары проходят ветеринарную и санитарную экспертизу. Особое внимание уделяют наличию необходимой документации, качеству и условиям хранения.

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Теги: кубань, вениамин кондратьев, ярмарки, автодороги



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