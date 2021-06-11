11 Июня 2021
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Общество В России
Поезда (2020) | Фото: Накануне.RU

Семьи с детьми получат скидку на билеты на поезда дальнего следования

Правительство просубсидирует льготные тарифы для путешествий семей с детьми на поездах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой.

Скидки будут действовать для поездок в вагонах купе в поездах дальнего следования всех категорий и в любом направлении.

Льготный тариф будет рассчитан как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Программа распространяется на самостоятельные поездки и на организованные туры.

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Теги: семьи с детьми, поезда дальнего следования, скидка



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