Семьи с детьми получат скидку на билеты на поезда дальнего следования
Правительство просубсидирует льготные тарифы для путешествий семей с детьми на поездах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба кабмина, государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой.
Скидки будут действовать для поездок в вагонах купе в поездах дальнего следования всех категорий и в любом направлении.
Льготный тариф будет рассчитан как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.
Программа распространяется на самостоятельные поездки и на организованные туры.