11 Июня 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

ЦБ резко повысил ключевую ставку – сразу до 5,5%

Банк России на совете директоров в пятницу, 11 июня, ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (вместо традиционных 25). В качестве определяющего фактора "за" резкое повышение ставки регулятор обозначил инфляцию.

"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В Центробанке уже и не заикаются про возвращение инфляции к целевым показателям в текущем году – надеются, что это произойдет во втором полугодии 2022 года (напомним, это показатель в 4%).

Ранее Банк России ожидал, что инфляция, после роста в начале года, начнет снижаться к лету, но все произошло с точностью до наоборот – инфляция разгонялась всю весну и в итоге начала превышать 6%.

"В мае месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен существенно ускорились, а годовая инфляция увеличилась до 6,0% (после 5,5% в апреле). По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в мае также повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении", - отметили в ЦБ.

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Теги: инфляция, ключевая ставка, цб



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