Уралвагонзавод начал изготовлять уникальный испытательный стенд

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) начал изготовлять уникальный испытательный стенд пространственных ресурсных испытаний для деталей вагоностроения.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, его спроектировали специалисты завода, а аналогов, разработанных в нашей стране, данному стенду нет.

Высота каркаса стенда составляет 7 метров. Нагружать испытуемые детали можно в одно время по трём взаимно перпендикулярным направлениям (вертикальное и два горизонтальных). Данная механика полностью имитирует местонахождение детали.

В данное время цех нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 завершает изготовление рамы, колонн и иных составляющих будущего стенда.