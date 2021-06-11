11 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Жителя Челябинска осудили за незаконную охоту на косуль

Житель Челябинска осужден к восьми месяцам исправительных работ за незаконную охоту на косуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2019 года осужденный без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и лицензии на отстрел диких животных, произвел отстрел самки и самца косули сибирской стоимостью по 40 тыс. рублей каждая.

Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

По решению суда осужденному запрещено заниматься охотой на срок 2 года. Также с него взыскано 80 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

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Теги: охота, браконьер, косуля, суд, приговор,



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