Украинская ассоциация футбола объявила лозунг "Слава Украине! Героям слава!" своим символом

Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила лозунг "Слава Украине! Героям слава!" в качестве "футбольного символа Украины". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

Он отметил, что теперь вместе с малым гербом в виде трезубца и надписью "Ukraine" на всех официальных мероприятиях УАФ и мероприятиях с участием УАФ на международной арене, а также в матчах национальных сборных может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре. Собственно, таким образом он, вероятно, описал карту с футболок украинских футболистов, заявленных на Евро-2020 (на этой карте Украина изображена с Крымом).

"Также исполком УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет является приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!" – говорится в заявлении Павелко.

Из заявления не ясно, значит ли это, что УАФ отказывается убирать с футболок сборной надпись "Героям слава!", как того накануне потребовал УЕФА (после жалобы Российского футбольного союза).