В День России вход на выставку "Александр Невский. Судьба России" будет свободным

Накануне.RU уже сообщало, что в Екатеринбурге открылась уникальная экспозиция с технологиями дополненной реальности «Александр Невский. Судьба России». Этот инновационный проект реализован по инициативе Председателя совета Фонда святой Екатерины и председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Выставка, посвящённая 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, расположилась на 800 квадратных метрах музейного пространства «Россия — моя история».

С 11 июня экспозиция открылась для посетителей, торжественная презентация состоялось накануне, 10 июня. А в День России - 12 июня - вход на выставку будет свободным.

Уникальный проект создан и реализован по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины — генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского.

Председатель Совета директоров АО «РМК», учредитель Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин говорит: «Выставка – это возможность обратиться к истокам, взглянуть на себя как преемника тех великих людей, которые закладывали основы нашей государственности и культуры, завет которых мы не в праве нарушить».

Специально к выставке историки, художники и колористы создали графический роман-жизнеописание Александра Невского, а благодаря технологиям 3D-mapping и VR авторы выставки добились того, чтобы посетители могли в полной мере прочувствовать далекие события. Главные эпизоды – это сражение со шведами на Неве, старинный Новгород и даже встреча Александра Невского с ханом Батыем. Особый эффект выставке придают тщательно проработанные детали, например, развешанные по стенам реплики оружия и доспехов 13 века, выполненные на основе археологических находок.

Один из самых ярких эпизодов - точка экспозиции, посвящённая битве с тевтонцами на Чудском озере. Трёхмерная картинка, экраны высотой пять метров, мощное звуковое и дымовое сопровождение, фигуры русских воинов погружают в разгар сечи и создают эффект присутствия и сопереживания.

Отдельно авторы проработали зал дополненной реальности для детей. Четыре игровых зоны позволяют почувствовать себя реальными воинами и сразится с тевтонским рыцарем.