Мерзлякова собирается встретиться с новым свердловским прокурором по делу обманутых пайщиков

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с обманутыми пайщиками КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Северный", чтобы обсудить текущую ситуацию по расследованию уголовного дела.

Как рассказала Накануне.RU председатель КПК "Первый Уральский" Елена Кузьмина, пайщики указали омбудсмену на то, что свердловские правоохранители затягивают расследование, что в данном случае критично, поскольку после истечения срока исковой давности жертвы обанкротившихся кооперативов не смогут вернуть свои деньги. Мерзлякова пообещала обманутым свердловчанам встретиться с новым прокурором региона Борисом Крыловым и обсудить эту тему. По ее словам, после этого с прокурором встретятся сами пайщики, которые лично смогут выразить свою позицию.

Как рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области — начальник следственной части, полковник юстиции Максим Чаплыгин, на данный момент в производстве свердловских ведомств находится семь уголовных дел по ст. 125 УК РФ "Мошенничество". Пострадавшими проходят свыше 5,7 тыс. человек, которым нанесен общий ущерб в размере более 847 млн руб. В качестве основных проблем в расследовании выступают: большой объем хозяйственной документации, а также огромное количество пострадавших, которых необходимо допросить. Еще одним препятствием является длительность производства и экспертиз. У экспертов на руках более 2 млн документов для ознакомления. Также является проблемой отсутствие надлежащих документов, поскольку многие потерпевшие не сохраняют отчетные документы или составляют договор, который не является подтверждением факта внесения денежных средств.

"С целью повышения эффективности работы по данной линии, правоохранительными органами принят ряд мер. Так, приказом создана специализированная следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием только данных уголовных дел. В ее состав входят сотрудники главного следственного управления, сотрудники управления экономической безопасности регионального Главка. Также нами осуществляется тесное взаимодействие с областной прокуратурой, главным управлением банка России", - сообщил Чаплыгин.

Напомним, что обманутые члены кредитного потребительского кооператива "Первый Уральский" недавно вновь вышли в центр Екатеринбурга, чтобы рассказать о своей беде. Пайщики устроили одиночные пикеты у стен прокуратуры, ГСУ МВД, правительства Свердловской области и даже у дома самого Валерия Бикбулатова, которого люди и винят в банкротстве кооперативов и краже около 1,5 млрд руб.