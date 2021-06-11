Британия не нашла доказательств причастности России к инциденту с Ryanair

Великобритания не нашла конкретных доказательств причастности России к инциденту с самолетом Ryanair, который экстренно посадили в Минске,сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

Ранее он заявлял, что не исключает такой возможности, сообщает ТАСС. По словам Рааба, "сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве".

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.