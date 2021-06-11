Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента - Роскомнадзор

Роскомнадзор выпустил отчет о мониторинге исполнения российских законов иностранными интернет-компаниями. Он касался, в основном, удаления контента, признанного в России незаконным. Но также ведомство недовольно "цензурой" в отношении отечественных СМИ.

Лучше всего себя ведет Twitter – видимо, подействовало пресловутое "замедление". Так, среднее время удаления запрещенных материалов сократилось у соцсети с 129 до 8 суток. Тем не менее, "остаются неудаленными 490 материалов", также "выявлено 11 случаев цензуры российских СМИ". Еще одна претензия (она, впрочем, относится вообще ко всем компаниям, попавшим в обзор РКН) – не локализована обработка персональных данных. Штрафов Twitter выписано на общую сумму 32 млн руб.

На втором месте оказался Facebook и его "дочка" Instagram. Компания с 2015 года не удалила более 3,7 тыс. запрещенных материалов, а среднее время удаления запрещенной информации составляет 105 суток. Выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ. Общая сумма штрафов – 47 млн руб.

Больше всего претензий у надзорного ведомства к Google и его "дочке" YouTube. Компания не удалила 5,2 тыс. запрещенных материалов, среднее время удаления запрещенной информации составляет 82 дня. Выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ.

Также Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента, жалуются в РКН. Сумма штрафов – более 15 млн руб.