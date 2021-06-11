"Голос Америки"* и "Радио Собода"* демонстративно оказываются исполнять закон о СМИ-иноагентах - Роскомнадзор

Роскомнадзор выпустил сообщение о работе "американских СМИ-иноагентов" в России. По мнению надзорного ведомства, некоторые из них "демонстративно отказываются соблюдать закон в полном объеме". Речь идет о радиостанциях "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода"*. "В частности, "Голос Америки"* не учредил российское юрлицо, а "Радио Свобода"* систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство также привело детальное сравнение российского и американского законодательства о СМИ-иноагентах.

"В российском законе о СМИ-иноагентах политическая деятельность и другие понятия определены детально, что исключает неоднозначные толкования, а обязанности таких структур в основном сводятся к регистрации российского юридического лица и маркировке публикаций. Наказание за неисполнение закона связано в основном со штрафами – лишение свободы на срок до двух лет предусмотрено лишь в исключительных случаях", - полагают в Роскомнадзоре.

В то время как американским законодательством, по мнению РКН, детей хорошо пугать.

"Необходимо отметить, что российские законодательные меры воздействия на подконтрольные иностранным государствам медиаструктуры основаны исключительно на принципе информационного суверенитета и прозрачности. В целом они гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах, включая США.

Так, действующий в США Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA) был принят еще в 1938 году на волне борьбы с нацистской пропагандой, однако существует по сей день. Его отличает расплывчатость формулировок: например, под «политической» в FARA понимается любая деятельность, которая может повлиять на работу американского ведомства или должностного лица.

Требования к иноагентам в США обширны: помимо регистрации в Минюсте и подачи финансовых отчетов, организации должны маркировать свои материалы и предоставлять сведения обо всех аспектах своей работы, вплоть до подробного описания контактов с представителями власти.

Наказание за нарушение Закона для СМИ и их партнеров – тюремный срок до 5 лет и/или штраф до 10 тыс. долларов США, запрет работы, а для иностранных граждан – депортация", - пишет Роскомнадзор и напоминает, что каналу Russia Today и агентству Sputnik "под давлением Минюста пришлось зарегистрироваться в качестве иноагентов и маркировать свои материалы".

*"Голос Америки" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" признаны СМИ-иноагентами и внесены в реестр Минюста России.