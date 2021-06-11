Для Челябинска и Магнитогорска закупят экологичные автобусы и трамваи

Челябинская область получит из федерального бюджета 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Эти средства пойдут на приобретение 150 новых газомоторных автобусов для Челябинска и 10 трамваев для Магнитогорска, передает корреспондент Накануне.RU.

Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Деньги получат четыре региона, в том числе и Южный Урал.

"Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха – достаточно острая экологическая проблема. В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области", – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Челябинской области эти средства направят на закупку экологичного общественного транспорта. Челябинск получит 1,9 млрд рублей для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорск – 400 млн рублей на приобретение 10 трамвайных вагонов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что закупка новых автобусов и трамваев для двух промышленных городов положительно скажется на экологии региона.

"Важное для региона решение Правительства. Улучшение экологической ситуации региона - это комплексная задача, над решением которой мы совместно с федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска - реальный вклад Нацпроекта "Экология" в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах", - подчеркнул глава региона.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал, что основанием для выделения федерального финансирования стал комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска.

"Федеральный трансферт, в первую очередь, победа Губернатора Челябинской области. Ведь в своей работе вопросы экологии и модернизации транспортной системы он сделал ключевыми. Основанием для выделения федерального финансирования послужил наш совместный проект с Минэкологии области. Это разработанный Комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска. Министерство экологии представило программу по снижению выбросов от промышленных предприятий посредством внедрения новых технологий. А вклад Миндортранса - это разработка транспортной реформы агломерации "Большой Челябинск" и снижение выбросов в части обновления подвижного состава и перевода транспорта на экологические виды топлива", - отметил он.

В результате реализации комплексного плана в Челябинской области к 2030 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха будет снижен на 50%, в том числе за счет сокращения выбросов от передвижных источников.

"Реализация данных мероприятий позволит снизить выбросы от передвижных источников. Данная работа ведется параллельно снижению от стационарных источников и рекультивации гор свалки. В итоге к 2030 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха должен быть снижен на 50% от уровня 2017 года", - рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Напомним, в феврале текущего года Алексей Текслер объявил о запуске масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске. Из областного бюджета в этом году будет выделено 1,3 млрд рублей на модернизацию 10 км трамвайных путей и покупку 30 вагонов, а также десяти трамваев для Магнитогорска. Будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Первые 10 трамваев должны поступить в Челябинске до сентября текущего года. В настоящий момент на УКВЗ уже изготовлено 14 кузовов трамвайных вагонов, шесть из них окрашены. Также выполнена внутренняя отделка кузовов вагонов, в том числе обшивка, пол и элементы оборудования.