11 Июня 2021
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Спорт Свердловская область
Дмитрий Сычев на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса &quot;Синара&quot; в Каменске-Уральском (2021) | Фото: Накануне.RU

Сычев и Хлестов сыграют в футбол со всеми желающими в фан-зоне Екатеринбурга

В следующую среду, 16 июня, на стадионе "Екатеринбург-Арена" откроется фан-зона "Наши парни". На большом экране состоится показ матча чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, специально приглашенными гостями станут звезды российского футбола Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов, а также группа Burito. На площадке фан-зоны Сычев и Хлестов сыграют в футбол 3х3 со всеми желающими и проведут автограф-сессию. А за час до стартового свистка матча России и Финляндии на сцену у "Екатеринбург-Арены" поднимется группа Burito, которая исполнит все свои самые известные хиты.

В течение всего дня гостей фан-зоны ждет множество спортивных активностей, конкурсов и обширная шоу-программа. Трансляция матча Россия - Финляндия начнется в 18.00. А в перерыве встречи будет разыграна футболка сборной России с автографами всех игроков команды на Евро-2020.

Открытие состоится в 15 часов. Вход в фан-зону "Наши парни" - свободный.

Напомним, что из-за позднего начала матчей в фан-зоне Екатеринбурга покажут всего одну игру сборной России на предстоящем турнире.

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Теги: Сычев, Хлестов, фан-зона, Екатеринбург



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