Соратники полковника Квачкова получили сроки в колонии

Юрия Екишева и Павла Антонова - соратников бывшего сотрудника ГРУ, полковника Владимира Квачкова - приговорили к 15 и 10 годам колонии строгого режима. Решение вынес Второй западный окружной военный суд, сообщает "Интерфакс".

Им вменяли организацию и участие в деятельности террористической организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского", которую основал Квачков и которая была запрещена в России. Оба вины не признают.

Напомним, сам Квачков 23 декабря 2010 года был арестован по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет.

18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма за видео, записанное в местах заключения.

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм. Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд постановил освободить Квачкова от отбывания наказания. Срок за попытку организации мятежа уже истек. 19 февраля 2019 года Квачков вышел на свободу.