В Тюмени шестилетний мальчик выпал с балкона на четвертом этаже и выжил

Сегодня в Тюмени с балкона квартиры на четвертом этаже дома по ул. 50 лет ВЛКСМ выпал шестилетний мальчик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

К счастью, ребенок выжил. Однако он получил травмы и был госпитализирован.

Проверку инцидента начала прокуратура Ленинского округа Тюмени. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, будет также дана оценка того, как родители мальчика исполняют свои обязанности. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.