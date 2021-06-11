11 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
окно, ребенок, мягкая игрушка (2018) | Фото: arnapress.kz

В Тюмени шестилетний мальчик выпал с балкона на четвертом этаже и выжил

Сегодня в Тюмени с балкона квартиры на четвертом этаже дома по ул. 50 лет ВЛКСМ выпал шестилетний мальчик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

К счастью, ребенок выжил. Однако он получил травмы и был госпитализирован.

Проверку инцидента начала прокуратура Ленинского округа Тюмени. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, будет также дана оценка того, как родители мальчика исполняют свои обязанности. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Теги: мальчик, ребенок, балкон, падение



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