11 Июня 2021
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Наука и техника Свердловская область
(2020) | Фото: Россети Урал

"Россети Урал" построит подстанцию "Полиметалл" для увеличения мощностей обогатительной фабрики

Новая обогатительная фабрика "Пилиметалла" на Среднем Урале будет дополнительно оснащена силами компании "Россети Урал", которая до конца года планирует ввести высокоавтоматизированную подстанцию 110 кВ "Полиметалл" мощностью 20 МВА. Электроснабжение фабрики будет осуществляться за счет двухцепных воздушных линий 110 кВ протяженностью 2,2 км., а стоимость работ превысит 327 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, подстанцию построят в Краснотурьинске, куда на переработку будут свозить руду с Пещерного месторождения, запасы которого оцениваются в 399 тыс. унций золота. Предприятие оснастят современным оборудованием отечественного производителя, среди которых два трансформатора по 10 МВА каждый, высоконадежный элегазовый выключатель 110 кВ и релейная защита на микропроцессорной базе.

Более того, фабрика обеспечит 250 новых рабочих мест, а сотрудники смогут работать как вручную, так и в автоматическом режиме с удаленного пункта управления.

Первый этап работы уже завершен: смонтированы закрытое распредустройство 10 кВ, высоковольтные выключатели и трансформаторы тока 110 кВ. Также построено здание общеподстанционного пункта управления. Следующий шаг – монтаж силовых трансформаторов. Максимальная мощность технологического присоединения составит 7 МВт.

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Теги: Россети Урал, подстанция, Полиметалл



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