11 Июня 2021
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Политика В России
осташко, фбк, лп (2021) | Фото: tme/ostashkonews/скрин

Журналист Осташко опечатал и забрал технику Фонда борьбы с коррупцией

Телеведущий и политолог Руслан Осташко сообщил в своём официальном ТГ-канале о выкупе конфискованной техники ФБК (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

осташко, фбк, лп(2021)|Фото: tme/ostashkonews/скрин

Осташко рассказал, что выкупленная техника скоро отправится в банковскую ячейку. Перед этим все устройства опломбировали, опечатали и отвезли в место временного хранения. Процесс засняли на видео. Помимо этого, главный редактор издания PolitRussia отметил, что на конфискованном оборудовании может быть немало потенциально важной информации для ознакомления.

«Что будем дальше делать с техникой и той информацией, которая может на ней оказаться, сообщим в самое ближайшее время», - написал журналист в Telegram.

Ранее Федеральная служба судебных приставов объявила о проведении торгов на технику, принадлежавшую структуре Алексея Навального и изъятую в ходе обысков. Объём средств, который планировалось выручить в результате продажи оборудования, составил 960 тысяч рублей.

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Теги: журналист руслан осташко, фбк, навальный



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