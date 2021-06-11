Журналист Осташко опечатал и забрал технику Фонда борьбы с коррупцией

Телеведущий и политолог Руслан Осташко сообщил в своём официальном ТГ-канале о выкупе конфискованной техники ФБК (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Осташко рассказал, что выкупленная техника скоро отправится в банковскую ячейку. Перед этим все устройства опломбировали, опечатали и отвезли в место временного хранения. Процесс засняли на видео. Помимо этого, главный редактор издания PolitRussia отметил, что на конфискованном оборудовании может быть немало потенциально важной информации для ознакомления.

«Что будем дальше делать с техникой и той информацией, которая может на ней оказаться, сообщим в самое ближайшее время», - написал журналист в Telegram.

Ранее Федеральная служба судебных приставов объявила о проведении торгов на технику, принадлежавшую структуре Алексея Навального и изъятую в ходе обысков. Объём средств, который планировалось выручить в результате продажи оборудования, составил 960 тысяч рублей.