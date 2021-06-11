В Нижневартовске предприятия и представители мэрии обсудили участие в нацпроекте "Производительность труда"

В Нижневартовске обсудили реализацию в городе национального проекта "Производительность труда". В разговоре приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам Ильяна Багишева, представители администрации, "Технопарка высоких технологий", федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда, а также организации города – потенциальные участники национального проекта, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Участниками национального проекта в 2020-21 гг. уже являются "Нижневартовскремсервис", "Нижневартовскдорсервис", "ПАТП №2", "УК "Монолит", "Жилищный трест №1", "ПАТП №1". Мероприятия национального проекта предполагают глубокое системное совершенствование существующей экономической базы с привлечением экспертов для обеспечения устойчивого роста производительности труда: финансовое и нефинансовое стимулирование предприятий-участников национального проекта, снижение административных барьеров, ограничивающих рост производительности труда, обучение управленческих кадров.

В 2021 г. в национальном проекте могут участвовать предприятия, работающие в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле. Предприятия-участники национального проекта поддерживают экспертной оценкой производственной системы и рекомендациями по снижению издержек и повышению производительности труда, применению методов бережливого производства, финансовых инструментов.

Обучение и экспертная оценка проводятся за счёт бюджетных средств и предприятием не оплачиваются. Для участия в национальном проекте предприятию необходимо зарегистрироваться на портале производительность.рф, пройти диагностику при участии представителей федерального центра компетенций в сфере производительности труда. После этого с департаментом промышленности Югры заключают соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда", к работе на предприятии приступают эксперты федерального или регионального центров компетенций в сфере производительности труда.

Участие в национальном проекте – возможность для организаций улучшить производительность труда, провести переобучение своих работников и повысить их квалификацию с возмещением расходов за счет средств федерального и регионального бюджетов. Для экономики города это – сохранение экономической стабильности, формирование новой производственной культуры, развитие предпринимательской деятельности. Работа по реализации в Нижневартовске национального проекта "Производительность труда" продолжается.