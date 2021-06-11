Парламент Татарстана внесет в Госдуму поправки об увеличении до 21 года ценза на покупку оружия

Государственный совет Татарстана одобрил внесение в Госдуму законопроекта о повышении возраста, дающего право на приобретение оружия – с 18 до 21 года.

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Также республиканские парламентарии предлагают ужесточить условия выдачи разрешения на огнестрельное длинноствольное и самозарядное оружие.

Если инициатива будет реализована, то в России купить газовое, спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие можно будет только с 21 года. Поправками оговариваются военнослужащие и служащие силовых структур, представители коренных малочисленных народов из числа промысловиков.

Депутат Госсовета Игорь Бикеев отметил, что трагические события, произошедшие 11 мая в Казани, а ранее - в 2018 году - в Керчи, показали, какую общественную опасность может представлять оружие в ненадлежащих руках. "И в том, и в другом случае оба стрелка не достигли возраста 21 года, - сказал он, - к сожалению, данные деяния вызвали большой общественный резонанс, тиражируют модели агрессивного поведения в обществе, в первую очередь в подростковой среде. В заключение отмечу: данный законопроект – одна из мер противодействия незаконному применению оружия наряду с организационными, просветительскими и иными, поскольку главный "спусковой крючок" у человека – в голове".

По словам Бикеева, он общался со старшеклассниками, и один из них обратил внимание на такое обстоятельство: "Если бы в школе у кого-то на законных основаниях было гражданское оружие и его применили против нападавшего, возможно, эта история имела бы совсем другое развитие. Поэтому считаю, что правомерный оборот гражданского оружия для целей обороны, спорта и охоты допустим и является оправданным. Но он должен быть очень подробно и качественно регламентирован".

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что наряду с упорядочением оборота гражданского оружия нужно задуматься и об обороте боеприпасов (картечь и пули). "Какой-то регламент должен быть и по боеприпасам", - отметил Минниханов.

Депутаты также предлагают внести изменения в КоАП, ужесточив ответственность за нарушение хранения оружия или ношение оружия в пьяном виде.