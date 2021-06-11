Так плохо не было с февраля: в России выявлено 12,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России заболеваемость коронавирусом вновь растет с огромным темпом – около тысячи новых случаев за сутки. В результате выявлено 12,5 тыс. новых случаев – это худший показатель с 22 февраля. Скончались за сутки 396 человек, выздоровели только 10,1 тыс. человек – заболеваемость снова "накрывает" выздоровления.

Если в предыдущие дни прирост происходил главным образом за счет Москвы (она прибавляла по тысяче новых случаев за сутки), то сегодня отличились и другие регионы, хотя столица все равно дает самую большую долю из всех регионов (5,8 тыс. за сутки).

Больше 800 заболевших также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, в остальных регионах количество заболевших пока не превышает 200 за сутки.

Напомним, уже несколько регионов вернули ограничительные меры, например, отменили массовые мероприятия вроде выпускных вечеров в школах. Так, в Бурятии с 12 июня приостанавливается работа фудкортов в ТЦ, кинотеатров, очный прием в МФЦ.