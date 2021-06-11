Власти Швейцарии закроют небо на время встречи Путина и Байдена

Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов на время саммита России и США в Женеве.

Как сообщает РИА Новости, это будет сделано из соображений безопасности. Другие возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО.

Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии назвал место проведения саммита президентов России и США, который состоится 16 июня. Стало известно, что главы государств встретятся на "легендарной вилле Ла Гранж", которая располагается на берегу Женевского озера и окружена одноименным парком.