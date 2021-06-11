"Газпром" может подвести газ к 1,5 млн участков россиян в рамках "социальной газификации"

"Газпром" определил примерные цифры по программе так называемой "социальной газификации": бесплатному присоединению к действующим газопроводам участков, находящихся в непосредственной близости (до 200 метров) от труб. Ранее соответствующий законопроект по мотивам президентского послания Федеральному собранию принял парламент.

По словам гендиректора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, в рамках программы планируется присоединить не менее 1,5 млн домовладений. Точная сумма инвестиций в программу будет определена в течение ближайших нескольких недель.

"Весь май по заданию Министерства энергетики РФ мы работали в регионах, определили количество возможных объектов догазификации. Хочу сказать, что это около 1,5 млн домовладений и более. И в ближайшее время - я думаю, что в течение двух недель - мы сможем вам предоставить эту информацию даже в разрезе субъектов. И, определив метраж до каждого из домов, мы выйдем на стоимость удельную одного подключения и тогда выдадим вам цифру, сколько это стоит всего по стране", - рассказал Густов на пресс-конференции.

В целом обновленная программа газификации регионов обойдется "Газпрому" в сумму около 526 млрд руб.

Напомним, во время рассмотрения законопроекта в Совете Федерации сенатор от Свердловской области Эдуард Россель предложил расширить "социальную газификацию" и подводить газ не просто к границам участка, а непосредственно к стене дома. По его словам, часто подведение газа от границы участка до дома обходится гражданам в огромную сумму, и поэтому многие могут просто не воспользоваться щедрым предложением государства и "Газпрома". Росселя поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко.