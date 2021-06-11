"Газпром" может подвести газ к 1,5 млн участков россиян в рамках "социальной газификации"

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Газопровод, газификация, село, деревня (2020) | Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

"Газпром" может подвести газ к 1,5 млн участков россиян в рамках "социальной газификации"

"Газпром" определил примерные цифры по программе так называемой "социальной газификации": бесплатному присоединению к действующим газопроводам участков, находящихся в непосредственной близости (до 200 метров) от труб. Ранее соответствующий законопроект по мотивам президентского послания Федеральному собранию принял парламент.

По словам гендиректора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, в рамках программы планируется присоединить не менее 1,5 млн домовладений. Точная сумма инвестиций в программу будет определена в течение ближайших нескольких недель.

"Весь май по заданию Министерства энергетики РФ мы работали в регионах, определили количество возможных объектов догазификации. Хочу сказать, что это около 1,5 млн домовладений и более. И в ближайшее время - я думаю, что в течение двух недель - мы сможем вам предоставить эту информацию даже в разрезе субъектов. И, определив метраж до каждого из домов, мы выйдем на стоимость удельную одного подключения и тогда выдадим вам цифру, сколько это стоит всего по стране", - рассказал Густов на пресс-конференции.

В целом обновленная программа газификации регионов обойдется "Газпрому" в сумму около 526 млрд руб.

Напомним, во время рассмотрения законопроекта в Совете Федерации сенатор от Свердловской области Эдуард Россель предложил расширить "социальную газификацию" и подводить газ не просто к границам участка, а непосредственно к стене дома. По его словам, часто подведение газа от границы участка до дома обходится гражданам в огромную сумму, и поэтому многие могут просто не воспользоваться щедрым предложением государства и "Газпрома". Росселя поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: газпром, социальная газификация, газопровод, подключение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети