В Екатеринбурге на ЖД-вокзале открылся мобильный пункт вакцинации от COVID-19

На территории Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге открылся мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, прививать на вокзале будут обоими компонентами вакцины. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

"Летом пассажиропоток на Свердловской железной дороге закономерно увеличивается: жители области чаще ездят на приусадебные участки, путешествуют по региону, направляются в отпуск на море, поэтому пункт вакцинации однозначно будет востребован. Прививка не займет много времени: с учетом врачебного осмотра ее сделают за 15-20 минут", - пояснил главный врач "РЖД-Медицины" в Екатеринбурге Сергей Корелин.

Пункт "РЖД-Медицины" расположен в главном здании железнодорожного вокзала (центральный вход, слева от лестницы). После вакцинации граждане не останутся без сертификата вакцинируемого, поскольку вся информация о привитых пациентах поступит в федеральный регистр, сопряженный с порталом Госуслуг.

Напомним, что под началом клиники "РЖД-Медицины" бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса также проходит в четырех поликлиник области: в Екатеринбурге на ул. Гражданской, 9 и ул. Надеждинской 9А, в Нижнем Тагиле на ул. станции Старатель, 1 и в Артемовском на ул. 8 Марта, 16.