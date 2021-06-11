"Ситуация непростая": Орлов недоволен работой екатеринбургских коммунальщиков

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Субботник в Дендропарке, Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

"Ситуация непростая": Орлов недоволен работой екатеринбургских коммунальщиков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что коммунальные службы должны быстрее восстанавливать участки, где проводили работы.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава уральской столицы остался недоволен темпами восстановления газонов и дорожного покрытия после проведения плановых и срочных ремонтов.

"Ситуация в городе непростая, у нас много плановых работ, из-за которых затруднено автомобильное движение. И тем более, жители мегаполиса не должны испытывать дискомфорт, если после ликвидации коммунальной аварии нерадивые подрядчики не успели восстановить газон или проезжую часть", - указал Орлов коммунальщикам.

Также на сегодняшнем совещании у мэра обсуждалась борьба с тополиным пухом, который в этом году появился раньше обычного. Как отметил Алексей Орлов, коммунальные службы города в целом справляются с уборкой "летнего снега".

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге запустили прямую трансляцию с главных объектов дорожного ремонта.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Орлов, газоны, ремонты, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.06.2021 14:20 Мск В Екатеринбурге запустили прямую трансляцию с главных объектов дорожного ремонта
Ранее 09.06.2021 15:03 Мск Орлов: основной ремонт дорог в Екатеринбурге должны закончить к 15 августа
Ранее 27.05.2021 11:55 Мск Орлов поручил разобраться с нерадивым подрядчиком из-за ремонта улицы Викулова


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети