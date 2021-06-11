"Ситуация непростая": Орлов недоволен работой екатеринбургских коммунальщиков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что коммунальные службы должны быстрее восстанавливать участки, где проводили работы.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава уральской столицы остался недоволен темпами восстановления газонов и дорожного покрытия после проведения плановых и срочных ремонтов.

"Ситуация в городе непростая, у нас много плановых работ, из-за которых затруднено автомобильное движение. И тем более, жители мегаполиса не должны испытывать дискомфорт, если после ликвидации коммунальной аварии нерадивые подрядчики не успели восстановить газон или проезжую часть", - указал Орлов коммунальщикам.

Также на сегодняшнем совещании у мэра обсуждалась борьба с тополиным пухом, который в этом году появился раньше обычного. Как отметил Алексей Орлов, коммунальные службы города в целом справляются с уборкой "летнего снега".

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге запустили прямую трансляцию с главных объектов дорожного ремонта.