11 Июня 2021
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Политика В России В бывшем СССР
(2004) | Фото

Руцкой заявил о попытке арестовать Ельцина после распада СССР

Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал, что после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР пытался убедить главу Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора.

"Я сказал ему: "Это измена Родине. Дайте мне самолет, спецназ ГРУ, и я привезу этих трех предателей", - заявил он в интервью "Ленте.ру".

"В Матросской тишине разберутся, кто им давал эти полномочия и почему Ельцин тут же доложил Бушу, что Советский Союз ликвидирован", - вспоминает Руцкой.

По его словам, Горбачев отказался предпринимать какие-либо действия, "покрылся трупными пятнами" и начал говорить, что "в кабинете все прослушивают".

По мнению Руцкого, не меньше Ельцина в развале СССР виновен Горбачев. "Законодательная база под разрушение страны была подготовлена Горбачевым. А Ельцин ею воспользовался", — пояснил бывший политик.

Ранее бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал о событиях августа 1991 года, в том числе и о поведении Ельцина, который, по его словам, "ушел в трехсуточный запой" и неоднократно пытался сбежать в американское посольство до до победы над "путчистами".

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Теги: александр руцкой, борис ельцин, распад ссср



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