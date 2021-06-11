11 Июня 2021
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Общество Санкт-Петербург
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Санкт-Петербурге снова заработали сервисы проката электросамокатов

В Санкт-Петербурге возобновили работу сервисы проката электросамокатов. Компании и городские власти пришли к соглашению и договорились о соблюдении ряда правил. По данным "Интерфакса", уже вечером в четверг прокатные устройства вернулись на городские улицы.

Напомним, после ряда резонансных инцидентов и аварий с участием прокатных электросамокатов власти крупных городов заговорили о необходимости ограничений для таких устройств и для самих клиентов кикшеринговых компаний. В первую очередь речь идет об ограничении максимальной скорости, на которой могут передвигаться водители самокатов.

В начале этой недели Следственный комитет провел обыски в одной из компаний, предоставляющих услуги проката. После этого кикшеринговые компании начали убирать свои самокаты с улиц Петербурга – чтобы их не изъяли. Далее власти провели встречу с компаниями, некоторые из них приняли решение уйти с рынка северной столицы, другие приняли новые правила. Так, в администрации города рекомендовали полностью запретить езду на электросамокатах по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицам, Английской и Дворцовой набережным. Соглашение также ограничило скорость движения на улицах с плотным туристическим потоком до 10 км/ч. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных городских достопримечательностей. Кроме того, пользователи электросамокатов должны спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

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Теги: прокат, электросамокаты, соглашение, кикшеринг



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