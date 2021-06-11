Прекращено уголовное дело "банды Цапков" о вымогательстве

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО В России
Кущевская (2010) | Фото:mk.ru

Прекращено уголовное дело "банды Цапков" о вымогательстве

Уголовное дело в отношении членов в "банды Цапка" о вымогательстве прекращено.

Следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности событий, сообщил РИА Новости источник.

В марте прокуратура вернула на доследование дело о вымогательстве в отношении членов кущевской банды Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза, его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата.

Предполагалось, что они получили от бизнесмена Александра Исюка в 2010 году 70 миллионов рублей и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 миллионов рублей.

Бывшая жена осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза была задержана вместе братом в конце июня 2019 года, напоминает Regnum. Стришняя была отправлена под арест.

Напомним, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 года в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

Цапка Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: банда цапков, вымогательство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети