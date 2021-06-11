Прекращено уголовное дело "банды Цапков" о вымогательстве

Уголовное дело в отношении членов в "банды Цапка" о вымогательстве прекращено.

Следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности событий, сообщил РИА Новости источник.

В марте прокуратура вернула на доследование дело о вымогательстве в отношении членов кущевской банды Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза, его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата.

Предполагалось, что они получили от бизнесмена Александра Исюка в 2010 году 70 миллионов рублей и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 миллионов рублей.

Бывшая жена осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза была задержана вместе братом в конце июня 2019 года, напоминает Regnum. Стришняя была отправлена под арест.

Напомним, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 года в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

Цапка Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.