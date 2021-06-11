"Моя героиня специально не попадает в ноты": Бузова высказалась о МХАТовской постановке про Сталина

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала свое участие в МХАТовской постановке "Чудесный грузин". Сегодня и завтра состоится премьера спектакля о молодости Иосифа Сталина, а накануне в театре состоялась генеральная репетиция и брифинг для журналистов.

Экс-ведущая "Дома-2" заявила, что свалившуюся на нее критику в СМИ и соцсетях игнорирует.

"Я полностью погрузилась в материал. На критику не реагирую, потому что ее не читаю, нет времени. Но я готова слушать конструктивную критику, а оскорбления и хейт ко мне не имеют отношения. Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поет. Так вот моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она — шпионка", - цитирует Бузову "Комсомольская правда".

Звезда не стала комментировать сумму гонорара, который она, по информации с сайта госзакупок, получит за участие в проекте государственного театра – речь идет о более чем 440 тыс. руб. "Для меня работать во МХАТе – это все равно что попасть в сказку, — призналась Бузова. — Вы спрашиваете про деньги, но есть темы более значимые, чем финансы. Деньги, конечно, нужны, но сегодняшний спектакль к финансам не имеет отношения".

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков не может нарадоваться на идею с привлечением скандальной звезды – все билеты на спектакли распроданы. "Конечно, мы хайпанули, — признался Бояков. — МХАТ, Сталин как тема спектакля и Ольга Бузова – невероятное сочетание. Были предварительные малозначительные разговоры с другими актрисами на эту роль. Но я не могу сказать, что у Ольги были какие-то серьезные конкурентки, просто она оказалась убедительнее всех".

Бузова, кстати, ответила критикам, заявлявшим, что множество актрис звали на эту роль до нее: "Оскорбления, негатив и хейт — это ко мне не имеет никакого отношения. Все вдруг вспомнили, что их куда-то звали, и всех звали на эту роль Беллы. Всех звали. Но почему-то везде я!".

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