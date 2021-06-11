Эксперт оценил снижение розничных продаж и доходов населения в Свердловской области

В свердловском объединении предпринимателей объяснили падение розничной торговли, снижение доходов свердловчан и невысокое 15 место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. Как рассказал Накануне.RU председатель свердловского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Илья Тыщенко, доходы падают, так как экономика пока не вышла на докоронавирусный уровень, а люди не так легко расстаются со своими деньгами, так как не все кризисы миновали.

"По розничной торговле есть снижение. Это последствия коронавирусного 2020 года. Экономика находится на стадии подъема и не достигла уровня 2019 года. Народ пока не спешит расставаться с деньгами. Если три года назад два или год назад люди бы спокойно расставались со своими деньгами и тратили их на неактуальные и на не необходимые вещи, то сейчас люди стараются не покупать, а создать для себя некую "подушку безопасности". Доходы постепенно восстанавливаются, а вот розничные и оптовые продажи не так, как мы хотели, растут", - сказал Тыщенко.

Также Тыщенко выразил недоумение тем, что Свердловская область заняла лишь 15 место в рейтинге топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам 2020 года.

"В Свердловской области как раз падения нет и по ряду показателей мы выросли в рейтинге. Если честно, я не понимаю тех цифр, потому что если сравнивать Челябинскую и Свердловскую области, то наши инвестиционные возможности намного выше, чем у Южного Урала. Но Челябинская область находится почему-то на 10 месте, а Свердловская на 15. Я ставлю под большое сомнение те критерии и методику оценки, которые осуществляются в агентстве стратегических инициатив. Для меня это является странным, потому что у нас в области намного больше привлечено инвестиций и намного больше инвесторов, чем в Свердловской области", - объяснил свою позицию руководитель бизнесменов.

Также он прокомментировал на рекорд Свердловской области по разрыву доходов бедных и богатых. По данным аналитиков FinExpertiza, разница в имущественных доходах слоев составляет 7,9 раза.

"Я думаю, что здесь нижняя планка не такая низкая и по России тоже. Поэтому тут нельзя говорить о том, что доходы населения в нашей стране прям резко упали. Какими они были, такими и остались. Скорее наоборот, существенно выросли доходы богатых людей. Наверное, в Свердловской области супербогатыми людьми являются металлурги. Мы видим резкий рост доходов у глав металлургических компаний и бизнесменов", - считает глава местной "Опоры России".

Кстати, в свердловском правительстве тоже не соглашаются с выводами рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ. "Анализ рейтинга в 2021 году показал усиление позиций Свердловской области по 14 показателям из 42. Например, в регионе прослеживается устойчивая позитивная тенденция к увеличению доли предоставления и получения различных услуг для бизнеса в электронном виде. Представители предпринимательского сообщества высоко оценили деятельность органов власти по регистрации прав собственности и лицензированию отдельных видов деятельности, эффективность подключения к электросетям, работу информационных порталов. В 2020 году выросла доля региональных налоговых льгот и субсидий, предоставленных бизнесу. Вместе с тем, присутствует ряд позиций, которые требуют усиленного контроля и дальнейшей работы. Например, срок подключения к электросетям, удовлетворенность постановки объектов недвижимости на кадастровый учет, доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также удовлетворенность процедурами предоставления помещений для аренды, предоставляемых субъектом. Эти показатели связаны как с общим экономическим спадом 2020 года, так и с ростом числа субъектов МСП – так, спрос на аренду помещений, предоставляемых регионом по сниженным ставкам превышает предложение", - прокомментировали в правительстве региона.