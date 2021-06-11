В Екатеринбурге началась "дворовая вакцинация" от ковида

Жителей Екатеринбурга этим летом ожидает вакцинация во дворе их собственных домов. С такой инициативой выступил депутат гордумы, основатель медицинской фракции в гордуме Алексей Вихарев, преподает корреспондент Накануне.RU.

Первую такую вакцинацию уже провели вчера сотрудники городской больницы № 23 в офисе ТСЖ на улице Стачек, теперь эту практику "дворовой вакцинации" планируется расширять. "Такой формат оказался невероятно удобен для жителей. Поэтому сегодня на заседании медицинской фракции мы приняли решение масштабировать вакцинацию во дворах на свои избирательные округа", - отметил Вихарев.

Как показал опыт, проще всего будет договориться с домами, в которых есть свои ТСЖ и большое количество проживающих. За две недели на домах появятся объявления о том, что в скором времени будет проводиться "дворовая вакцинация" и необходимо провести обследование у своего врача, особенно это касается граждан с хроническими заболеваниями и пенсионеров. Планируется, что мобильный пункт будет работать в будние дни по вечерам, а в выходные в обеденное время на протяжении 2-3 часов.

"Это удобно. Когда у людей из-за работы нет времени поставить прививку, они могут вакцинироваться от коронавируса, просто придя домой. Мы заранее будем согласовывать удобное время с жителями конкретных домов", - пояснил Алексей Вихарев.

На подготовку дома к вакцинации уходит порядка 2,5-3 недель. За это время обзваниваются все жители дома, согласовывается время прививки, обговаривается вопрос с медучреждением, закреплённым за районном, для предоставления вакцины ("Спутник V") и специалиста, готового помочь на пункте вакцинации.

Привиться от коронавируса во дворе можно только по предварительной записи, по номеру, указанному в объявлении. Как только набирается 30 человек, медик выезжает к дому и проводит вакцинацию.

Граждане, снимающие жилплощадь, также могут поставить прививку. Для этого при себе необходимо иметь договор о съёме.

Вихарев отметил, что инициатива приветствуется и старшие по дому могут обратиться к депутатам с организацией мобильного пункта у себя во дворе.

На данный момент работы ведутся в микрорайоне Уралмаш, на очереди Кировский район и Академический.

"Поскольку Академический район 0 это одна большая семья, поскольку есть все контакты в управляющих с компаниях, это была бы прекрасная площадка по взаимодействию с населением. Здесь можно поработать, совершить большой охват. Район активен, жители всегда получают оповещение на телефон, и сейчас можно также делать рассылку", - рассказала депутат Анастасия Немец.

Алексей Вихарев отметил, что это первый в России опыт организации вакцинации во дворах домов, по аналогии с выездными пунктами голосования. Инициативу поддержал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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