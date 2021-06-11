11 Июня 2021
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Общество
Денис Проценко (2020) | Фото: gkb40dzm.ru

Проценко заявил об усложнившемся лечении коронавируса из-за мутаций

Пациентов с коронавирусом стало сложнее лечить, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Его слова приводит радиостанция "Эхо Москвы" в Telegram-канале.

COVID-19 за последние полтора года мутировал, и проверенные методы лечения уже не работают, как прежде, пояснил Проценко.

По мнению врача, единственный действенный способ обезопасить себя от инфекции — это вакцинация.

Ранее в центре им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от коронавируса, заявили о разработке технологии, позволяющей быстро редактировать препарат в зависимости от мутации вируса. По словам главы центра, академика Александра Гинцбурга, обновить вакцину можно в течение двух дней.

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Теги: денис проценко, коронавирус, мутации



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