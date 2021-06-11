11 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске предпринимателя приговорили к штрафу в 1,6 млн рублей за дачу взятки полицейскому

В Челябинске индивидуального предпринимателя приговорили к штрафу в размере 1,6 млн рублей за дачу взятки сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина вел торговлю в павильоне по улице Черкасской в Челябинске. В апреле текущего года в ходе проведения рейда сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску по выявлению преступлений, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака, он обратился к полицейскому с предложением прекратить проверку, не изымать продукцию и освободить его от ответственности, положив в карман сотруднику 400 тыс. рублей в качестве взятки.

Осужденный был задержан на месте совершения преступления.

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Теги: суд, приговор, предприниматель, полицейский, взятка,



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