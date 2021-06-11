По делу о страшном ДТП с автобусом на Урале задержаны трое

По уголовному делу о страшном ДТП в закрытом уральском городе Лесной, в котором погибли семь человек, задержаны трое подозреваемых. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Напомним, ранее СКР возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Впоследствии дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" возбудили и в полиции. Его фигурантом стал водитель, управлявший автобусом, который сбил группу рабочих.

По данным СКР, теперь возбуждено уже третье дело - по статье "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Все дела соединены в одно производство, работу по нему ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета.

На сегодняшний день задержаны трое подозреваемых - это 56-летний водитель, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого и находится автобус.

Расследование продолжается и находится на контроле руководителя свердловского СКР Михаила Богинского.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров.

"Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни. В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, унесшее жизни семи человек, была временно приостановлена. Сейчас цех возобновил работу в штатном режиме", - отметил полковник Горелых.

Напомним, по решению главы Лесного Сергея Черепанова в городе объявлен траур. Все увеселительные мероприятия отменены.