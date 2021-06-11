По делу о страшном ДТП с автобусом на Урале задержаны трое

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

По делу о страшном ДТП с автобусом на Урале задержаны трое

По уголовному делу о страшном ДТП в закрытом уральском городе Лесной, в котором погибли семь человек, задержаны трое подозреваемых. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Напомним, ранее СКР возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Впоследствии дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" возбудили и в полиции. Его фигурантом стал водитель, управлявший автобусом, который сбил группу рабочих.

По данным СКР, теперь возбуждено уже третье дело - по статье "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Все дела соединены в одно производство, работу по нему ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета.

Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На сегодняшний день задержаны трое подозреваемых - это 56-летний водитель, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого и находится автобус.

Расследование продолжается и находится на контроле руководителя свердловского СКР Михаила Богинского.

Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области(2021)|Фото: Следственный комитет РФ

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров.

"Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни. В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, унесшее жизни семи человек, была временно приостановлена. Сейчас цех возобновил работу в штатном режиме", - отметил полковник Горелых.

Напомним, по решению главы Лесного Сергея Черепанова в городе объявлен траур. Все увеселительные мероприятия отменены.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: автобус, ДТП, Лесной, полиция, СКР, задержания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.06.2021 08:40 Мск Родным погибших в ДТП в Лесном приходят соболезнования со всей России
Ранее 11.06.2021 08:07 Мск Число погибших в ДТП с автобусом на Урале выросло до семи
Ранее 10.06.2021 19:13 Мск Полиция задержала водителя автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек
Ранее 10.06.2021 16:18 Мск Решается вопрос о задержании водителя, допустившего ДТП с гибелью шести человек на Урале
Ранее 10.06.2021 13:12 Мск На Среднем Урале объявлен день траура по погибшим в ДТП рабочим
Ранее 10.06.2021 11:48 Мск Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - в тяжелом состоянии
Ранее 10.06.2021 10:45 Мск После ДТП с автобусом на Урале открыта специальная "горячая линия"
Ранее 10.06.2021 10:11 Мск ДТП с автобусом на Урале: выживших доставят в Екатеринбург и Озерск
Ранее 10.06.2021 09:38 Мск ДТП с гибелью шести рабочих на Урале: возбуждено дело, назначены экспертизы
Ранее 10.06.2021 08:39 Мск Подробности ДТП на Урале: все погибшие были пешеходами, а пострадавшие ехали в автобусе
Ранее 10.06.2021 07:43 Мск Прокуратура проверяет предприятие, чей автобус насмерть сбил шесть человек в Свердловской области
Ранее 10.06.2021 07:11 Мск В свердловском ЗАТО автобус влетел в остановку - погибли шесть человек


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети