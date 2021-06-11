Европарламент призвал запретить Белоруссии участвовать в международных соревнованиях

Европарламент призвал ввести дополнительные санкции против Белоруссии и отстранить ее от спортивных совренований. Соответствующая резолюция была принята вчера почти единогласно. Предлогом стало задержание координатора прошлогодних беспорядков Романа Протасевича.

Евродепутаты считают это "актом государственного терроризма" и считают, что нужно срочно ввести новые санкции как против отдельных белорусских должностных лиц, так и против ключевых отраслей белорусской экономики.

Резолюция также требует запретить Белоруссии выступать на любых спортивных международных мероприятиях и забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения, передав их "независимому" телевидению "Белсат".